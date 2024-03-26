SHOT: самолет из Москвы в Стамбул вернулся в аэропорт из-за танцев пассажира

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь из Москвы в Стамбул, вернулся во «Внуково» из-за танцев пассажира и криков на английском языке. В результате вылет был задержан.

Подробности инцидента приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По расписанию борт должен был вылететь в 20:10. Как только самолет вышел на ВПП аэропорта, пассажир стал кричать на английском и вести себя неадекватно.

Самолет вернулся в воздушную гавань, а мужчину встретили полицейские. С ним вышли двое спутниц.

По словам очевидца, мужчина вел себя странно еще у стойки регистрации: он невнятно говорил и громко слушал музыку.

Вылет задержали более чем на полтора часа.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» проживали в Стамбуле. Они выбрали отель в центральной части. В начале марта террористы прибыли в Россию – они летели одним рейсом.