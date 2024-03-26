С января по март жили в Стамбуле: установлены перемещения обвиняемых в теракте в «Крокусе»

В Турции установили перемещения двоих обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что с января по март они жили в самом центре Стамбула.

Подробности приводит издание Yetkinreport.

По его информации, Саидакрами Рачабализода прибыл 5 января, он заселился в отель, расположенный в центральном районе Фатих. 20 февраля в Турцию прибыл Фаридуни Шамсиддин – он жил в том же отеле. В его соцсетях нашли фото с геотегом Фатих.

Рачабализода покинул отель 21 февраля, а Фаридуни – 27. 2 марта они прибыли в Россию одним самолетом.

У издания нет ответа, что делал Раджабализода с 21 февраля по 2 марта. Отмечается, что террористы легко въехали в Турцию и покинули страну – он не были объявлены в розыск.

Также отмечается, что террористы не могли радикализоваться за тот период, что пробыли в Турции.

Ранее житель Химок рассказал, что во время теракта дважды столкнулся с террористами практически лицом к лицу. Боевики находились примерно в 40 метрах.