SHOT: психолог из Петербурга совершила самоубийство у университета в Краснодаре

Психолог и коуч-энергопрактик совершила самоубийство на пустыре у Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 40-летняя женщина покончила с собой вечером 28 мая на улице Калинина. Прибывшие на место медики не смогли помочь россиянке и констатировали ее смерть.

Как сообщил Telegram-канал Mash, погибшая была родом из Санкт-Петербурга. В Краснодаре была специалистом по проработке кармических отношений и помогала сверхчувствительным людям.

SHOT утверждает, что ранее женщина не высказывала суицидальных мыслей. При этом в прошлом году она ушла из дома и около трех недель считалась пропавшей, пока ее искали волонтеры.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства и мотивы. Предположительно, у россиянки могло быть психическое расстройство.

Ранее в Башкирии мужчине срезало половину головы во время катания на гидроцикле.