SHOT: погибший в Сочи КВНщик бросался с ножом на участников фестиваля

Юморист Амиран Геворкян, погибший на фестивале КВН в Сочи, бросался с ножом на участников мероприятия. Об этом рассказал отец подозреваемого в убийстве мужчины.

Отец Артура Расулова, которого подозревают в убийстве Геворкяна, рассказал свою версию событий. По его словам, Амиран бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы и в целом «всех задевал по жизни». Мужчина уверен в невиновности сына. Он утверждает: во время конфликта Геворкян «просто упал», а Расулов пытался его поймать, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Расулов-старший добавил, что конфликт начался из-за оскорблений матери Артура. Однако мужчина не в курсе, где сейчас находится его сын.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Артуру Расулову грозит до 15 лет колонии.

Напомним, 18 января экс-участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян подрался с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана у входа в гостиницу. Мужчины повздорили, и, по данным в СМИ, Расулов кинул Геворкяна прогибом, из-за чего он ударился головой об лестницу и потерял сознание.