Молодого юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи

31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Рано утром 18 января экс-участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян подрался с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана у входа в гостиницу. Мужчины повздорили, и, по данным источника, Расулов кинул Геворкяна прогибом, из-за чего он ударился головой об лестницу и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозновую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, эпидруальные гематомы слева и справа. В итоге Амиран впал в кому, а спустя два дня скончался. На фестивале он был в качестве гостя.

Артура Расулова объявили в розыск.

Фестиваль КВН ежегодно проходит в Сочи в середине января. В этом году на него зарегистрировалось более 500 команд.

Ранее на Кубани мужчину убили деталью от трактора и погрузили тело в ковш.