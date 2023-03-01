Пожилой россиянин взорвал квартиру, опрыскав помещение аэрозолем от тараканов

Пенсионер из села Лукино в Нижегородской области устроил взрыв в квартире, опрыскав помещение аэрозолем от тараканов и муравьев. Мужчину госпитализировали – у него диагностировали ожоги лица и тела второй степени.

Пенсионер устроил борьбу с насекомыми после нового нашествия тараканов на квартиру, расположенную в старом двухэтажном доме. Мужчина использовал слишком много средства для травли – в итоге в комнате скопился газ, произошел взрыв.

Взрывной волной на кухне и лоджии выбило стекла, а также выдавило кирпичную кладку.

Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину, которой в ухо заполз таракан. Россиянка обратилась к медикам с симптомами заложенности носа и стреляющей болью. До этого в ее квартире проводили обработку от насекомых.

В итоге специалисты нашли в ухе тараканье брюшко. Женщине сделали промывание, она пошла на поправку.