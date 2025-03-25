SHOT: избитая в Дубае модель Мария Ковальчук пыталась покончить с собой

Модель Мария Ковальчук, найденная искалеченной на обочине дороге в Дубае, могла попытаться совершить самоубийство. Такое мнение высказали некоторые свидетели, которые видели девушку незадолго до исчезновения.

20-летнюю модель незадолго до случившегося видели расстроенной и плачущей. После этого девушка пропала, и ее искали в течение восьми дней, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, Ковальчук могла покончить с собой после того, как покинула вечеринку с двумя незнакомыми мужчинами и отправилась в отель. Такую версию высказали полицейские.

Модель не сразу опознали из-за множества травм. Личность удалось установить благодаря татуировкам. Близким Марии сообщили о случившемся. Они прибыли в ОАЭ. Сейчас девушка находится в коме в реанимации.

Напомним, после ситуации с Марией Ковальчук модели начали массово отказываться от работы в Дубае. Девушки боятся, что с ними произойдет то же самое.