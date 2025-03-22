Российские модели боятся ехать в Дубай после истории с избитой Марией Ковальчук

Модели из России и стран СНГ стали отказываться от работы в Дубае после ситуации с украинкой Марией Ковальчук, найденной в ОАЭ искалеченной на обочине дороги. Некоторые из них даже расторгают соглашения со своими агентствами.

Девушки сразу же отвечают отказом на предложение «поработать в Дубае». Часть из них даже готова разорвать контракт с агентствами. В ответ им приходят массовые сообщения, в которых сказано, что якобы ситуация с Ковальчук чересчур раскручена в СМИ, а моделей в ОАЭ никто не обижает и не ущемляет в правах, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

За месяц работы в Дубае модели зарабатывают от 30 до 50 тыс. долларов. Им дают деньги на шоппинг, предоставляют чаевые и роскошные подарки.

Несколько девушек также пожаловались на насилие со стороны арабских шейхов. Одна из них призналась, что ее спас «богатый пакистанец», выкупив от извращенца.

Напомним, украинскую модель нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги. Девушка с многочисленными травмами, в том числе с переломом ног, попала в больницу.