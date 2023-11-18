SHOT: гитарист Олега Газманова избил из-за ревности бизнесмена

Гитарист Олега Газманова избил из-за ревности бизнесмена, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

34-летний гитарист Владимир Егоров, который играет у Олега Газманова, давно влюблен в 42-летнюю Инну. Однако девушка не испытывает чувств к музыканту. Она уже пять лет живет с другим мужчиной - бизнесменом Дмитрием. Впрочем, это не смущает Егорова. Он регулярно преследует девушку и признается ей в любви в соцсетях.

При этом возлюбленного Инны музыкант периодически заваливает угрозами. На днях они переросли в настоящую драку. Владимир поджидал девушку около маникюрного салона, однако там же ее ждал Дмитрий. Когда мужчины увидели друг друга, то тут же накинулись с кулаками. В итоге бизнесмен дождался возлюбленную и обратился в травмпункт с просьбой снять побои.

По факту произошедшего Дмитрий написал заявление в полицию. Теперь правоохранители должны решить судьбу сталкера.

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