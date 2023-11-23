Shot: экс-владелице кафе «АндерСон» грозит тюремный срок за неуплату налогов.

Бывшую владелицу кафе «АндерСон» Анастасию Татулову заподозрили в неуплате налогов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, бизнесвумен дробила свой бизнес на десятки юрлиц, что давало ей возможность делать меньшие отчисления. Вскоре этим заинтересовались сотрудники налоговой службы.

Теперь предпринимательнице грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов и махинации с бизнесом.

Примечательно, что после недавней продажи кафе «АндерСон» компании «ВкусВилл» Татулова эмигрировала в Португалию. За границей женщина, по слухам, намерена заняться строительством бань.

Напомним, сеть семейных кафе «АндерСон» была основана в 2009 году, к настоящему моменту она насчитывает 38 заведений. В ноябре текущего года Татулова продала бизнес компании «ВкусВилл», однако точную причину продажи раскрывать не стала.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 млн рублей.