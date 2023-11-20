Филипп Киркоров должен налоговой 5,5 млн рублей

Певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей. Но он сможет их «отбить» за 30 минут выступления на новогодних праздниках.

Долг Киркорова составляет 5 587 333 рублей. Однако две недели назад сумма была в два раза меньше. Не исключено, что она снова может измениться. Так, в конце 2022 года артист оспаривал в суде ошибку при подсчёте налога на его квартиру в центре Москвы. Адвокат звезды рассказывал, что тогда Киркорову насчитали 4 млн лишних налогов, пишет Telegram-канал Baza.

Но если сумма не уменьшится, артист сможет погасить долг при помощи 30-минутного выступления. Организатор концертов Табриз Шахиди заявлял, что звезды такого уровня как Киркоров получают от 7 до 10 млн рублей за 45-минутное выступление.

Напомним, ранее Киркоров рассказывал, что не умеет драться, но обладает тяжелой рукой. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» заверил, что в минуты гнева старается сдерживать себя, но научился этому мастерству только с годами.