SHOT: экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова в суде охраняли 5 человек

Во 2-м Западном окружном военном суде рассматривается жалоба на арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на заседании его охраняют пять человек - три вооруженных автоматами сотрудника военной полиции и два пристава.

По данным источника, генерал-майор прибыл в здание суда в хорошем настроении. В зале с него сняли наручники, и он даже смеялся. Также журналисты отметили его разговоры с адвокатом. Перед началом заседания судья сказал Попову, что ему придется вставать чаще, чем обычно. На что он ответил: «Вставать полезно, честно говоря».

Напомним, что, по версии следствия, генерал-майор был причастен к хищению более 1700 тонн металлоконструкций, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в 2023 году. Их стоимость оценивается в 130 миллионов рублей. Иван Попов был арестован на два месяца. После чего следствие попросило изменить меру пресечения с СИЗО на домашний арест.

Ранее обыски прошли в служебной квартире генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.