Имел квартиру в Подольске, а жена постоянно обновляла автопарк: у задержанного генерала Шамарина прошли обыски

В Москве прошли обыски в служебной квартире задержанного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, официально в собственности арестованного была только квартира в Подольске. Зато его жена каждые три года обновляла автомобиль, отдавая предпочтение более дорогим моделям.

Как сообщил источник, правоохранители пришли домой к Шамарину 22 мая. Сначала его супруга отказывалась впускать посторонних, но потом все же открыла дверь, когда ей пригрозили взломом замков. Обыск в квартире продолжался около пяти часов. У членов семьи задержанного изъяли телефоны и ноутбуки.

Mash выяснил, что за Шамариным числилась недвижимость площадью 82 квадрата, расположенная в 15-этажном доме. Пока неизвестно, что еще было в собственности у генерала, зато есть данные об автомобилях его жены. Сначала у нее была Toyota FunCargo 2000, затем Toyota RAV4 2013 года, а в конце 2022 года она купила Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II. Его стоимость примерно 11,5 млн рублей.

Напомним, что Вадим Шамарин был арестован на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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