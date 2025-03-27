SHOT: 57-летний участник Олимпийских игр Сергей Ляхов избил жену в Москве

Российский легкоатлет Сергей Ляхов избил свою жену в Москве. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на источник Telegram-канала SHOT. Отмечается, что спортсмен напал на супругу во время ссоры.

По информации СМИ, 57-летний участник Олимпийских игр в Атланте повздорил с 52-летней женой 23 марта. Сначала пара выясняла отношения на повышенных тонах, но в какой-то момент Ляхов, предварительно, начал бить женщину. Источник выяснил, что мужчина ударил возлюбленную в грудь, по ногам и лицу. С целью защиты пострадавшая повредила мужу плечо.

После произошедшего Сергей отправился в поликлинику, чтобы снять побои. Его жена сделала то же самое, но по пути заглянула и в полицию. Сообщается, что на данный момент супруги все еще в конфликте, однако легкоатлет намерен помириться.

К слову, Ляхов уже давно ушел из большого спорта. После завершения карьеры он начал работать тренером по фитнесу и легкой атлетике. Однако в последнее время он сидел дома и из-за этого много нервничал.

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