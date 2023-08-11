SHOT: 100 человек подрались на границе двух сёл в Дагестане из-за музыки

В Дагестане произошла массовая драка между жителями двух сел. Предварительно, разборки случились из-за музыки.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Драка случилась между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза. Чем именно были недовольны жители, не уточняется.

На место отправились сотрудники полиции, руководство МВД республики и представители администрации района.

Ранее сообщалось, что в Адыгее мужчина получил удар кулаком по лицу и умер. Злоумышленника задержали – ему грозит до трех лет лишения свободы.

Конфликт произошел между задержанным и компанией из троих человек. Один из приятелей получил удар кулаком по лицу – мужчину госпитализировали. Он неделю находился в больнице, но умер, несмотря на старания медиков.