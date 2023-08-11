21:53, 11 августа 2023
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SHOT: 100 человек подрались на границе двух сёл в Дагестане из-за музыки
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В Дагестане произошла массовая драка между жителями двух сел. Предварительно, разборки случились из-за музыки.
О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.
Драка случилась между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза. Чем именно были недовольны жители, не уточняется.
На место отправились сотрудники полиции, руководство МВД республики и представители администрации района.
Ранее сообщалось, что в Адыгее мужчина получил удар кулаком по лицу и умер. Злоумышленника задержали – ему грозит до трех лет лишения свободы.
Конфликт произошел между задержанным и компанией из троих человек. Один из приятелей получил удар кулаком по лицу – мужчину госпитализировали. Он неделю находился в больнице, но умер, несмотря на старания медиков.