«Шнурки приходилось жечь, греться»: россияне, выжившие при авиакатастрофе в Афганистане, вернулись на родину

Два пилота и два медика, которые выжили в результате крушения бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане, прибыли в Россию. Их доставили на родину рейсом из Дубая, передает РИА Новости.

Выжившие члены экипажа рассказали журналистам, что произошло в день трагедии. По словам одного из пилотов, причиной крушения воздушного судна стали технические проблемы. Также он отметил, что борт не падал — его удалось посадить на горе. Двум пилотам и двум медикам удалось спастись, еще два человека, семейная пара из Волгодонска, погибла в результате авиакатастрофы.

«Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», — рассказал пилот.

Ранее сообщалось, что из разбившегося самолета пропали 1,2 млн долларов. По предварительной версии, их похитили в Афганистане местные вооруженные силы.