Из разбившегося в Афганистане самолета пропали 1,2 млн долларов

Журналисты не стали скрывать пропажу 1,2 млн долларов из разбившегося самолета. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Из рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами пропали 1,2 миллиона долларов. По данным журналистов, причастными к краже денег может быть группа людей, которая связана с начальником штаба вооруженных сил талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

По данным источника, начать расследование по факту пропажи денег поручил лично губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид. Он созвал специальную комиссию, которая должна выяснить все детали произошедшего.

Напомним, самолет, летевший из Таиланда в Россию разбился в горах Афганистана. Двум пилотам и еще двум медикам, сопровождавшим рейс удалось выжить. Пациентка, которую перевозили для лечения и ее супруг погибли.

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