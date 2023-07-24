Шла по колено в кипятке: выжившая в ТЦ «Времена года» женщина с обваренными ногами раскрыла детали ЧП

Сотрудница ТЦ «Времена года» с обваренными ногами рассказала, как выбиралась из эпицентра аварии. Она работала в пекарне на минус первом этаже, куда хлынула вода во время прорыва трубы с кипятком.

Подробности приводит Пятый канал.

По словам женщины, все случилось очень быстро – люди не успели среагировать и покинуть помещение. Сама работница выбиралась из пекарни по колено в кипятке.

Женщина рассказала: «Сразу пошел пар, темно стало. Я убежала из горячей воды. Сгорели мои ноги».

Она смогла дойти до первого этажа – там ей вызвали скорую. В итоге она оказалась в больнице с обваренными ногами. Пострадавшая чувствует себя очень плохо.

Напомним, в результате ЧП погибли четыре женщины – все они работали в пекарне. Еще 10 человек были госпитализированы.

В июне сообщалось, что в московском районе Чертаново улицы затопило кипятком.