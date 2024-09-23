Школу в Балаганске, на которую напал ученик, перестали охранять три года назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В школе в Иркутской области, на которую 23 сентября напал восьмиклассник, не было охраны. Из мер безопасности в учреждении была только пожарная сигнализация. По данным журналистов, ни металлоискателей, ни тревожной кнопки в школе не было.

Предположительно, это могло произойти из-за низкого рейтинга учреждения — якобы, контракт с ЧОП не заключали из-за нехватки финансирования.

Напомним, в ходе нападения пострадали трое учеников, одного из них мальчик ударил молотком по голове. Обезвредить восьмиклассника удалось учителю физкультуры. Как сообщали учителя, ребенок практически не дружил со сверстниками и был молчалив.

Ранее мы писали о том, что нападавший подросток вел свой Telegram-канал, в котором планировал массовое убийство.