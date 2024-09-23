Планировал массовое убийство и вел Telegram-канал: что известно о подростке, напавшем на детей в школе под Иркутском

Подросток, который напал на школьников во время перемены в учебном заведении в Иркутской области, планировал массовое убийство. Об этом сообщает сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мальчик вел свой Telegram-канал, в котором рассказывал о планах. Назвал он блог «глупым легкомысленным стадным населением земли». При этом семья у подростка благополучная. Отмечается, что у него есть младший брат.

Telegram-канал Mash выяснил, что во время нападения 13-летнего школьника в раздевалке находились пять детей, среди которых был двоюродный брат подростка, вооруженного молотком. Выбраться оттуда ученики не могли, так как им перекрыли выход. Один из пострадавших рассказал, что получил травму головы, когда завязывал шнурки.

Спас детей преподаватель физкультуры. Он смог обезвредить подростка, благодаря чему все выбрались из раздевалки.

Отметим, что в результате действий мальчика пострадали трое восьмиклассников.

Ранее в Москве было совершено нападение на мотоблогершу Анютумини.