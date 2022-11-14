Школьный психолог обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах

В США в штате Флорида психолог-консультант одной из школ города Холли-Хилл выдвинула обвинения против 10-летнего ученика. Женщина утверждает, что ребенок домогался ее.

Сообщается, что психолог зашла класс для беседы с учителем. Тогда на нее и напал четвероклассник. Сотрудница школы заявила, что мальчик подошел к ней, грубо взял за шею и схватил ее за левую грудь. Женщине удалось увернуться от школьника и не позволить ему сделать что-либо еще.

После произошедшего консультант заявила о домогательствах несовершеннолетнего в администрацию школы. Ученик был отстранен от занятий, и теперь ему грозит обвинение в оскорблении действием.

Но несмотря на подробное описание произошедшего со стороны психолога, сам 10-летний мальчик свою вину отрицает. Родители ученика обратились в администрацию школы и заявили, что их сыну выдвинули обвинения без должного расследования. После этого несовершеннолетнему было разрешено вернуться к занятиям.

Отметим, что в последнее время часто появляются новости о домогательствах в школах, причем происходят они не только в США, но и в России. Совсем недавно мы сообщали о задержании учителя ОБЖ, который на протяжении долгого времени активно совращал 15-летнюю школьницу и намекал на интимную связь с ней.