Две бутылки кагора помешали ранее судимому мужчине ограбить храм в Подмосковье

В Московской области ранее судимый житель проник в храм с целью ограбить, но выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

30-летний мужчина пытался обокрасть православный храм в селе Пересветово. Сотрудники вызвали полицейских, которые обнаружили подозрительного человека. Выяснилось, что он забрался в здание, чтобы вынести деньги.

Россиянина задержали, он рассказал, что взял средства из церковной лавки и увидел кагор. Мужчина не смог удержаться, выпил две бутылки и решил остаться в храме на ночь. Он спрятался за алтарь, но его нашли. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, как в Москве уроженца Амурской области при курьезных обстоятельствах задержали правоохранительные органы по делу о воровстве.

Отмечается, что 26-летний ранее уже судимый житель полгода успешно скрывался от следствия. Но в один день, он решил поесть воблу у метро «Новокузнецкая». В результате мужчина подавился рыбной костью и не мог самостоятельно дышать. Прохожие решили вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Врачи приняли решение доставить пострадавшего в больницу. При проверке личности пациента оказалось, что он числится в розыске за кражу.