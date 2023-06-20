Школьники отравились в лагере под Екатеринбургом

Школьники из Екатеринбурга отравились в загородном лагере под Первоуральском.

Об этом сообщает e1.ru.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что сына начало тошнить в четверг, 15 июня, а на следующий день у него поднялась высокая температура.

Она также добавила, что медпункт в лагере переполнен, подростки жалуются на плохое самочувствие и просят забрать их домой. Руководство лагеря информацию не подтверждает.

Когда ее сына положили в изолятор, медсестра утверждала, что ребенок лежит там один.

«В субботу, когда спала температура, его выпустили. Ребенок говорит, что в его отряде болеет пять-семь человек, их тошнит» — добавляет мать пострадавшего.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки инфекции в лагере не было, однако дети обращались за помощью с болями в животе и тошнотой. В настоящий момент в лагере проводят проверку.

«Есть факты обращения трех детей в течение последних дней к медработнику с болями в животе, тошнотой. По жалобе родителя сотрудники Северного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора выезжали в лагерь. Дети, у которых были симптомы, и персонал обследованы, материалы находятся в работе. В лагере организованы дополнительные профилактические мероприятия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой. У пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция.