Школьника из Башкирии накормили котлетой с начинкой из пластика

Ученик школы в Салавате обнаружил на обеде странную находку в своей котлете. Блюдо было «начинено» пластиком. Ребенок снял видео, которое попало в Сеть. В образовательном учреждении прошло служебное расследование. Об этом сообщает «Башинформ».

СМИ пишут, что инцидент произошел в школе №21. Повар, который был ответственен за качество питания, получил дисциплинарное взыскание.

«В пищеблоке прошла внеплановая проверка. Проведен инструктаж с работниками, со всех взяты объяснительные», – сообщил изданию руководитель пресс-службы администрации города Олег Халиуллин.

Руководитель учебного заведения организовал встречу отца ребенка с представителями оператора питания МУП «Общепит» и управления образования. Сообщается, что они смогли урегулировать вопрос, родители не имеют никаких претензий.

Ранее мы писали о том, как в Красноярском крае учительница подралась с 9-летним школьником. Сотрудница учебного заведения рассказала, что мальчик столкнул ее со стула, после чего ударил ногой. А ученик начальных классов заявил, что женщина сильно расцарапала ему лицо. Участникам конфликта выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит или опровергнет данные ими показания о телесных повреждениях.