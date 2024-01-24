Школьник ударил учителя рюкзаком по голове, но на больничном оказались оба

В Петергофе школьник ударил учителя рюкзаком по голове из-за телефона. Как сообщает Фонтанка, у мужчины зафиксировали сотрясение мозга.

По данным источника, конфликт произошел 11 января этого года и привел к травмам не только учителя, но и ученика. По информации администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, инцидент связан с использованием мобильного телефона во время урока.

Отмечается, что педагог сделал замечание ученику и временно изъял у него телефон, так как в учебное время использование мобильных устройств без разрешения запрещено. После урока учитель предложил школьнику посетить кабинет директора, но ученик не согласился.

«Не согласившись, ученик нанес взрослому удар сзади рюкзаком по голове», — говорится в сообщении.

Мужчине стало плохо вечером того же дня, и на следующий день он обратился в больницу. После обследования и томографии ему был поставлен диагноз – сотрясение головного мозга. Педагог явился к правоохранителям и составил заявление.

Ученика вместе с родителями вызвали в школу на совет по профилактике правонарушений. Учащегося поставили на внутришкольный учет, а обстоятельства случившегося рассмотрели в присутствии его родителей в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД Петродворцового района.

Мать мальчика утверждает, что ее ребенка толкнул учитель, и в настоящее время он находится на больничном с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. При этом есть информация, что с 12 по 20 января ученик посещал школу, а 23 пропустил занятие. Справку он принес только 23 числа.

По факту произошедшего проводится служебное расследование в школе и по линии ОМВД Петродворцового района Санкт-Петербурга.

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