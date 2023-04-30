Школьник сломал шею, выполняя трюк на самокате

В Татарстане соревнования самокатчиков обернулись травмой. Шестнадцатилетний мальчик получил перелом шейных позвонков, когда упал во время выполнения трюка.

Несчастный случай произошел на открытии сезона в казанском экстрим-парке «Урам». Травмированный подросток сразу был доставлен в медучреждение.

Отмечается, что на данный момент мальчик находится в реанимационном отделении.

По данным, школьник имел защитную экипировку и разрешение на участие от матери.

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