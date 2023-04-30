11:25, 30 апреля 2023
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Школьник сломал шею, выполняя трюк на самокате
В Казани 16-летний мальчик сломал шею во время соревнований самокатчиков.
В Татарстане соревнования самокатчиков обернулись травмой. Шестнадцатилетний мальчик получил перелом шейных позвонков, когда упал во время выполнения трюка.
Несчастный случай произошел на открытии сезона в казанском экстрим-парке «Урам». Травмированный подросток сразу был доставлен в медучреждение.
Отмечается, что на данный момент мальчик находится в реанимационном отделении.
По данным, школьник имел защитную экипировку и разрешение на участие от матери.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «В Казани поймут»
Автор:Галина СьюТеги: