Потерявшая ключи москвичка попыталась попасть в квартиру через балкон и сорвалась с 3 этажа

В Москве 47-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, полученными в результате падения с третьего этажа. Отмечается, что она просто пыталась попасть в свою квартиру. Подробности узнало издание mk.ru.

По информации источника, москвичка потеряла ключи от апартаментов на улице Космонавта Волкова, а попасть внутрь ей было очень нужно. Ее соседи рассказали, что чаще всего она не носила с собой ключи, так как в квартире всегда находился ее друг, который открывал ей после стука.

Однако 27 апреля его почему-то не оказалось. Решив не вызывать слесарей, чтобы, по всей видимости, не портить дверь, россиянка через окно в подъезде вылезла на газовую трубу и оттуда попыталась перебраться на балкон, но трюк не удался.

Сорвавшуюся с третьего этажа женщину нашли жители соседнего дома по крикам и вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили несчастную в реанимацию и выявили у нее травмы позвоночника, таза и конечностей.

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