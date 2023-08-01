Школьник с другом устроили игры с пистолетом на детской площадке и расстреляли мужчину

В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок подросток и его друг подстрелили 37-летнего мужчину из травматического пистолета. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло ночью 1 августа у дома на проспекте Большевиков. Жильцы услышали звуки выстрелов и вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители задержали 17-летнего подростка и его 21-летнего друга, который нигде не работает. У них при себе были биты и пневматический пистолет. Они стреляли из него в сторону мужчины.

Отмечается, что пострадавшему понадобилась помощь врачей. Он самостоятельно обратился в травмпункт, где ему диагностировали пулевое ранение бедра. После его отпустили домой.

Школьника и его друга задержали, в отношении них составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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