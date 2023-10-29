Школьник пообещал расстрелять одноклассников, которые оскорбили его мать

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как появилась информация о готовящейся стрельбе в одной из московских школ. Один из учеников образовательного учреждения хотел поквитаться с теми, кто оскорбил его мать, передает Life.ru.

Несовершеннолетний, которого задели слова хулиганов, написал о своем намерении в школьный чат. Большая часть одноклассников восприняла слова юноши как шутку, однако нашлись и те, кого напугало данное обещание. Обидчики подчистили оскорбительные комментарии, а после обратились к директору образовательного учреждения за помощью.

Полиция тоже была извещена о планах одиннадцатиклассника. Правоохранители побеседовали с юношей и узнали, что тот стал жертвой травли и что другие ребята задели честь его мамы. Кроме того, известно, что школьник растет в полной семье, на учете в ПДН не состоит. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

Ранее в Свердловской области мальчик распылил в школе перцовый баллончик. В результате случившегося пострадали семеро детей.