Семеро детей пострадали: пятиклассник распылил в школе перцовый баллончик

Ученик одной из школ в Первоуральске Свердловской области распылил в учебном учреждении перцовый баллончик. В результате случившегося пострадали семеро детей, сейчас им оказывается помощь, передает Ura.ru.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел в раздевалке спортзала. Там между двумя школьниками, предположительно пятиклассниками, завязался конфликт, который закончился использованием газового баллончика. Ученик, распыливший перцовый газ, утверждает, что сделал это в целях самообороны.

Через некоторое время в учебное учреждение прибыли сотрудники ПДН территориального ОВД. В настоящий момент они выясняют обстоятельства случившегося. Также медики оказывают помощь семерым детям, которые пострадали от распыления газа. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Свердловской области произошел похожий случай. В школе Верхней Салды ученик распылил перцовый баллончик. Правоохранители возбудили административное дело в отношении родителей несовершеннолетнего.