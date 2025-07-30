У пациентки больницы обнаружили уникальную группу крови: иммунологи объяснили причину

В Индии обнаружили женщину с уникальной группой крови. Она обратилась в клинику из-за проблем с сердцем, и при подготовке к плановой операции медики столкнулись со сложностями.

Как пишет The Indian Express, изначально группу крови 38-летней пациентки определили как одну из самых распространенных в мире - O Rh+ (первая положительная). Однако, во время хирургического вмешательства пациентке не подошла ни одна из имеющихся в больнице доз.

Примечательно, но 20 обследованных родственников также не смогли стать донорами. Выяснилось, что кровь женщины несовместима со всеми тестовыми образцами.

В итоге кровь передали исследователям в Великобритании и Бангалоре. Специалисты подтвердили уникальность образца и дали новой группе крови название CRIB. При этом иммунологи не исключают, что причиной возникновения неизвестной ранее группы крови у женщины могла стать сохраняющаяся в Индии традиция браков между близкими родственниками.

Ранее в Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку. Бабушка заметила, что внуку угрожает опасность и поспешила на помощь. Однако спустя мгновение женщина увидела мертвую рептилию на полу.