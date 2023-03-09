Школьник насмерть замерз в сугробе после вечеринки в Иркутской области

В селе Хмелевка Иркутской области школьники распивали алкоголь после чего отправились домой, одного подростка нашли мертвым в сугробе только утром. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По известным данным, 16-летний школьник пришел на юбилей к 25 летнему другу в местный Дом культуры. Они распивали алкоголь и играли в бильярд.

«Двое подростков ушли гулять на улицу около 20 часов, затем вернулись, снова играли в бильярд. Около половины одиннадцатого Андрей с приятелем пошел домой. Десятиклассник был в нетрезвом состоянии. Приятель предлагал сопроводить его домой, но тот сказал, что в состоянии дойти сам», — отмечает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мать школьника ждала до полуночи, а когда сын не пришел, то направилась на его поиски. Тело мальчика на утро обнаружил местный житель. Он заметил на пустыре куртку и тело мертвого подростка.

На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика замерз насмерть за рулем автомобиля. В деревне Давыдово Московской области пожилой мужчина был обнаружен без сознания за рулем своего авто. Машина была припаркована в гаражном кооперативе.

Очевидец рассказал источнику, что проходя мимо увидел распахнутую дверь, и, зайдя внутрь, обратил внимание, что в открытом гараже на водительском сидении находится окоченевший мужчина.