Водитель грузовика замёрз насмерть за рулём автомобиля

В деревне Давыдово Московской области пожилой мужчина был обнаружен без сознания за баранкой своего авто.

Машина была припаркована в гаражном кооперативе.

Очевидец произошедшего рассказал REN-TV, что проходя мимо увидел распахнутую дверь и, зайдя внутрь, обратил внимание, что в открытом гараже на водительском сидении находится окоченевший мужчина.

В результате расследования удалось установить, что в тот злополучный день 67-летний пенсионер вышел из дома около 7 часов утра и отправился в неизвестном направлении, чтобы выпить спиртного.

Жена погибшего не знала о месте его нахождения три дня, и находилась в неведении до тех пор, пока служители правопорядка и сотрудники скорой помощи не постучались к ней в дверь.