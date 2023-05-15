Школьник нападал на одноклассников и насильно делал им татуировки

Школьник из Южной Кореи насильно делал татуировки двум одноклассникам. Его обвинили в издевательствах. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на портал Oddity Central.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело, по которому обвиняемым по факту издевательств проходит 16-летний парень. О неправомерных действиях одного из учеников узнали родители пострадавшего школьника, они заметили на ноге сына татуировку, сделанную на любительском уровне. Родители поговорили с ребенком, и выяснили, что рисунок нанес одноклассник.

По словам жертвы, обвиняемый пригласил его в отель, где начал нападать на него, а потом против воли нанес ему татуировку.

Он добавил, что этот же одноклассник последние два года отбирал у него деньги. После этого уже родители другой жертвы связались с полицейскими. Второму пострадавшему кореец сделал татуировку на груди.

Отец татуировщика заявил, что отвергает все обвинения в адрес сына и уверен, что одноклассники сами дали разрешение на нанесение рисунков.

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