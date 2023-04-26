Школьник хотел наказать любовника матери в Тюменской области, но получил трубой по голове

Школьник, который учится в девятом классе, узнал, что мать изменяет отцу. Мальчик самостоятельно решил разобраться с ее любовником, но получил трубой по голове. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По предварительным данным, 16-летний мальчик из Тюменской области узнал о похождениях своей матери и решил самостоятельно спасти семью.

«Для этого он отправился разбираться с 36-летним любовником. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой мужик ударил школьника по голове металлической трубой», – отмечается в сообщении.

В результате у пострадавшего выявили черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости и ушиб мозга. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в запутанной любовной истории.

Подчеркивается, что мальчик не помнит, как попал в больницу. Врачи диагностировали ему ретроградную амнезию, при которой нарушается память о травмирующем событии.

Ранее мы писали о том, как в зоопарке Турции верблюд чуть не съел 8-летнего ребенка. Мальчик хотел поближе рассмотреть животное, но расстояние между верблюдом и им было слишком маленькое. Отмечается, что сотрудники зоопарка множество раз предупреждали его о необходимости соблюдать дистанцию, но ребенок игнорировал рекомендации.