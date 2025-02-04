Школьник из Карелии выложил в Интернет неприличные фото одноклассника ради шутки

В республике Карелия школьник обнародовал не предназначенные для публичной демонстрации фото одноклассника. Подробности истории приводит «Регнум».

По данным издания, инцидент произошел в конце декабря — тогда в чат класса от имени одного из учеников были отправлены изображения мужского первичного полового признака (известные также как дикпики). Реакция педагогов последовала незамедлительно — его родителей сразу вызвали на разговор, к делу подключили инспекторов ПДН. В ходе разбирательств выяснилось, что юношу подставил его одноклассник.

«Было установлено, что 12-летний ученик во время перемены взял принадлежащий однокласснику телефон, нашёл в галерее фотографию и видео интимного характера и опубликовал их в чате класса», — приводит агентство слова источника.

При этом сам злоумышленник не считает, что совершил нечто противоправное.

«Во время беседы ученик сказал, что дикпик в школьном чате — это просто шутка и он не хотел никого обидеть», — уточняет источник.

Теперь семью хулигана проверяет полиция. Его самого могут поставить на учет в ПДН.

Ранее мы писали о том, что подросток из ДНР торговал в соцсетях сгенерированными непотребными фотографиями школьниц.