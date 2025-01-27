Подросток из ДНР торговал в соцсетях сгенерированными непотребными фотографиями школьниц

Подросток из Ждановки в ДНР зарабатывал продажей фотографий одноклассниц, «раздетых» с помощью нейросетей. О бизнесе юного предпринимателя сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, жертвами любителя искусственного интеллекта стали несколько девочек из его школы — с помощью высоких технологий он превращал изображения, на которых они были запечатлены в одежде, в так называемые «нюдсы». За каждый кадр мальчик брал от 50 до 100 рублей.

«По наводке детей взбешенные родители пришли к матери 14-летнего хулигана. Со слов пострадавших, женщина с сыном все отрицали. Тогда мама и папа девочки пошли в полицию», — сказано в материале Mash.

Однако, как утверждается, на родителей девочек пытался оказать давление родственник предприимчивого мальчишки, который работает в правоохранительных органах. Тем не менее, они намерены добиваться моральной компенсации через суд. Одна из пострадавших девочек на фоне ситуации бросила занятия спортом и теперь вынуждена посещать психологов.

Ранее актриса Настасья Самбурская показала фото будущего сына, сгенерированное нейросетями.