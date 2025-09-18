Школьницу наказали за слишком короткую юбку, поместив в изолятор и отказав в еде

В Великобритании 12-летнюю ученицу отправили в школьный изолятор из-за слишком короткой юбки. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Школьницу по имени Перл Гленни отстранили от занятий потому, что ее юбка была на 2 сантиметра короче нормы. Пока она находилась в изоляторе, ей не разрешали пить и есть, рассказала мама девочки.

«Это было ужасно. Она довольно уверенная в себе девочка, поэтому я никогда не получала от нее таких звонков, но в этот раз она была в истерике», – поделилась родительница.

По словам женщины, в школе, которую посещает ее дочь, юбки измеряют линейкой. Они не должны быть короче, чем 6 см выше колен. У Перл она была выше — на 8 см.

Из-за пережитого девочкой стресса, матери пришлось забрать ее из школы и обучать дома. Администрация школы, в свою очередь, заверяет, что Перл не отказывали в еде и питье.

«Четкие единые стандарты помогают студентам понять важность профессионального представления себя. Это навык, который поможет им после школы, в дальнейшем образовании и на работе», — ответили изданию в учебном заведении.

