Школьница выстрелила в подругу на тренировке по биатлону

На Камчатке девочка выстрелила подруге в глаз во время тренировки по биатлону. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, 1 октября на биатлонном комплексе им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском во время учебного занятия 11-летняя девочка случайно выстрелила из пневматической винтовки в глаз школьнице. Пострадавшую госпитализировали с тяжелой травмой.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, кто отвечал за безопасность детей на тренировке. Ее результаты будут на контроле Следственного комитета.

Ранее мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по детям в Ленинском округе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Ленобласти женщина получила пулю в лицо за выгул собаки на футбольном поле.