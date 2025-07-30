Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по детям в Ленинском округе

Во дворе многоэтажного дома в деревне Коробово Ленинского городского округа раздались выстрелы. Как сообщили жильцы порталу 360.ru, двое мужчин находились на балконе, один из них открыл стрельбу из пневматической винтовки по детям.

«В мальчика попал, я с коляской шла прямо рядом, мог и в нас попасть», — рассказала местная жительница.

По ее словам, она уже вызвала полицию и обратилась к охране дома. Причины такого поведения мужчин пока остаются неизвестными.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел в жилом комплексе «Горки Парк» в Московской области. По данным очевидцев, 29 июля двое неизвестных обстреливали из пневматического оружия окна домов на улице Авиаторов, 5 в деревне Коробово, а на следующий день начали стрелять по людям, проходившим мимо их балкона.

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