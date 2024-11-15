Школьница умерла в Москве, устав от жизни в квартире с «советским» ремонтом

В Москве умерла 16-летняя школьница. Подросток не раз жаловалась, что устала от жизни в квартире с «советским» ремонтом.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось вечером 14 ноября. Семья из четырех человек – родители и брат с сестрой – проживает в квартире на улице Академика Пилюгина.

В момент случившегося все находились дома, но не обратили внимание на отсутствие дочери. Позже ее нашли мертвой.

Родные погибшей сообщили, что последние три года ребенок был подавленным, перестал общаться со многими друзьями из детства. Школьница объясняла состояние тем, что не хочет приходить в квартиру с «советским» ремонтом – обстановка угнетала ее. В доме у девочки не было собственной комнаты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница съела шоколадку и умерла от удушья.