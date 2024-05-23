Двое школьников раздели семиклассницу и пытали электрошокером в Подмосковье

В Красногорске двое парней пытали семиклассницу электрошокером, заставляя снимать одежду. По словам девочки, ее домогались знакомые подростки, когда они остались наедине в машине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшая рассказала, что отправилась гулять с друзьями вечером 21 мая вместо того, выгуливать собаку, как ей велела мама. Все было хорошо, пока в какой-то момент компания не разошлась, а девочка не осталась одна в машине с парнями 15-16 лет. По ее словам, они начали целовать ее и раздевать. Чтобы она не сопротивлялась, они били ее электрошокером.

Помочь школьнице удалось благодаря ее обеспокоенной семье. Родственники «прочесывали» дворы в поисках девочки, пока не заметили подозрительную машину. Она как раз находилась внутри. Близкие помогли ей выбраться наружу, одели ее, а после вызвали полицию.

Несмотря на то, что подросткам удалось скрыться, их все равно довольно быстро нашли и задержали. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Подмосковье бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал пенсионерку.