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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 22 февраля 2024, 12:44
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Школьница ударила учительницу телефоном, который она отняла у нее во время урока

Во Франции школьница ударила учительницу из-за конфискованного на уроке телефона.
Школьница ударила учительницу телефоном, который она отняла у нее во время урока

© Freepik

Во Франции учительница истории и географии пострадала от нападения ученицы, желавшей вернуть свой конфискованный во время занятия телефон. Об этом сообщает actu17.

По данным источника, ЧП произошло в орлеанском лицее после того, как педагог заметила у школьницы смартфон, которым она пользовалась во время урока. Тогда преподаватель забрала устройство, однако решила не отдавать его владелице после занятия.

Вскоре несовершеннолетняя подошла к парте и сделала резкое движение, вследствие чего получила от учительницы небольшую пощечину. Школьница не оценила такой поступок и в ответ ударила педагога телефоном по лбу.

Инцидент вызвало бурную реакцию со стороны преподавателей, которые в знак протеста коллеги пострадавшей решили прервать уроки.

После ЧП со школьницей пострадавшая учительница написала заявление в полицию и получила больничный. Нападавшая была временно отстранена от занятий, в ближайшее время ее дело рассмотрит дисциплинарная комиссия.

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Источник:actu17
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
подросток
школа