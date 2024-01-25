Школьница сняла обнаженную младшую сестру на телефон и стала фигуранткой уголовного дела

В Курганской области школьница сняла на телефон младшую сестру без одежды и стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении родственницы.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

12 января 14-летняя сестра была дома в селе Мокроусово. Подросток сняла на телефон обнаженную 11-летнюю сестру.

Как рассказал источник, девочка не понимала, что делает сестра. Подростка заподозрили в насильственных действиях сексуального характера.

Суд должен выбрать меру пресечения в отношении школьницы.

Ранее сообщалось, что школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки. Выяснилось, что девочка осталась у него ночевать. Подробности читайте здесь.