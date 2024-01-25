Опубликовано 25 января 2024, 18:30
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Школьница сняла обнаженную младшую сестру на телефон и стала фигуранткой уголовного дела
Под Курганом возбудили уголовное дело против школьницы за видео сестры без одежды.
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В Курганской области школьница сняла на телефон младшую сестру без одежды и стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении родственницы.
Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
12 января 14-летняя сестра была дома в селе Мокроусово. Подросток сняла на телефон обнаженную 11-летнюю сестру.
Как рассказал источник, девочка не понимала, что делает сестра. Подростка заподозрили в насильственных действиях сексуального характера.
Суд должен выбрать меру пресечения в отношении школьницы.
Ранее сообщалось, что школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки. Выяснилось, что девочка осталась у него ночевать. Подробности читайте здесь.