Школьница сбежала из дома после ссоры с матерью из-за электронной сигареты

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение десятиклассницы, которая сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье. Конфликт случился из-за электронных сигарет, передает Life.ru.

Жительница Павловского Посада обратилась за помощью в полицию. Она рассказала о конфликте с дочерью. Женщина нашла в смартфоне у десятиклассницы фотографию, на которой она курит популярную среди молодежи электронную сигарету. После этого мать повздорила с девочкой и отобрала у нее курительное устройство.

На следующий день после пробуждения женщина потеряла дочь. Несовершеннолетняя, по всей видимости, сбежала от родителя из-за конфликтной ситуации. Поиски по друзьям и одноклассникам результата не принесли. Теперь местонахождение ученицы десятого класса пытаются установить стражи порядка.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе завершились поиски мальчика, который ушел из дома в одних трусах. Несовершеннолетнего удалось найти спустя пару дней.