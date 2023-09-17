13:56, 17 сентября 2023
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Подросток ушел из дома в одних трусах на несколько дней
В Советском районе ХМАО найден 13-летний подросток, ушедший из дома в трусах.
В Советском районе ХМАО найден мальчик, который ушел из дома только в трусах. Об этом информирует Telegram-канал «Первый Советский».
Известно, что мальчик 2010 года рождения ушел из дома вечером 15 сентября. Исчез из квартиры он в одних трусах и сланцах.
Сотрудники полиции и добровольцы искали несовершеннолетнего несколько дней. Сегодня появилась информация, что ребенок был найден.
Отмечается, что подобный инцидент уже случался в мае 2023 года. Мальчик пропал по пути в школу.
Ранее мы писали, что супруг отрезал топориком палец жене на глазах у двухлетнего ребенка.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «Первый Советский»
Автор:Галина СьюТеги: