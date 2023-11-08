Школьница позже скончалась: подростка, который поджег подругу, признали вменяемым

В Пермском крае 16-летний подросток, обвиняемый в сожжении школьницы, прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела признали вменяемым, передает 59.RU.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело о гибели 16-летней девушки в поселке Октябрьском. Ранним утром 8 июля несовершеннолетнюю обнаружили в тяжелом состоянии — ее тело было обожжено практически на 90%. Пострадавшую школьницу доставили в больницу для оказания необходимой помощи. За ней прилетал борт санавиации, чтобы доставить в областной центр. Однако, несмотря на все усилия, спасти девушку не удалось.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней был задержан ее одноклассник. На время следствия подростка поместили в СИЗО. А не так давно была проведена психолого-психиатрическая с его участием.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина облил сестру бензином после ссоры и поджег. В результате случившегося женщина погибла.