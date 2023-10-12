Школьница попала в больницу с ножевым ранением после конфликта с отчимом

В Крыму мужчина поссорился с 15-летней падчерицей и вонзил ей в спину метательный нож. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Юг».

По данным источника, все произошло в селе Холодовка. В Судакскую ЦРБ привезли студентку Романовского колледжа с колото-резанной раной. Выяснилось, что ее ударил в спину 46-летний сожитель матери. Между мужчиной и подростком произошел конфликт.

Отмечается, что девушка лежит в хирургическом отделении. По информации СМИ, мужчина не был замешан в криминальных историях, а вот мать подростка ранее была судима за угрозу убийством и состоит на учете как неблагополучный родитель.

До сих пор нет подробностей, что именно произошло между школьницей и взрослым мужчиной. Правоохранители изъяли тот самый метательный нож, которым воспользовался житель.

Ранее мы писали о том, как в Евпатории 65-летний полуслепой мужчина ударил ребенка заточкой и пытался затащить в свой подъезд. Все случилось, когда 12-летний мальчик направлялся из школы домой. В какой-то момент к нему подбежал дед с окровавленными руками, ударил его заточенной отверткой и стал тянуть к себе. Но школьник оказался смышленым.