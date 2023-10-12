Полуслепой пенсионер ударил школьника заточкой и объяснил свой поступок

В Евпатории 65-летний полуслепой мужчина ударил ребенка заточкой и пытался затащить в свой подъезд. Пенсионер отобрал у школьника рюкзак. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, 12-летний мальчик направлялся из школы домой. В какой-то момент к нему подбежал дед с окровавленными руками, ударил его заточенной отверткой и стал тянуть к себе. Школьник оказался умнее, он переложил телефон в карман брюк, чтобы воспользоваться устройством, и расстегнул верхнюю одежду, а после вылез из нее и убежал. Благодаря куртке ребенок не пострадал от заточки, но сильно испугался.

Пенсионера задержали. Отмечается, что он имеет проблемы с алкоголем и является инвалидом по зрению. В разговоре с полицейскими он рассказал, что перепутал школьника со своим обидчиком.

Ранее мы писали о том, во Владивостоке мужчина напал на четвероклассника и тащил за гаражи. Незнакомец схватил ребенка за руку и потащил за гаражи. Люди боятся представить, что пришло на ум взрослому человеку. Мальчику удалось отбиться, он убежал. Отмечается, что школьник не пострадал физически, но морально, скорее всего, очень подавлен.