Школьница подавилась желе и впала в кому, но никто не смог ей помочь

В Румынии 14-летняя школьница из города Герла подавилась желе и впала в кому. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на издание Ziare.сom.

В школе девочка решила съесть яблочное желе, но внезапно крупный кусок застрял у нее в горле и практически приклеился к стенкам трахеи. В результате ребенок начал задыхаться и в следствии потерял сознание. У подростка остановилось сердце. Местный врач вместе с медсестрой реанимировали пострадавшую. Далее девочку доставили в тяжелом состоянии в больницу.

На данный момент девочка в коме, а ее мозг мог получить серьезные повреждения во время остановки сердца.

Также в источнике подчеркивается, что всего можно было бы избежать, если бы кто-то из окружения знал, как применить прием Геймлиха, который позволяет спасти жизнь поперхнувшегося человека.

Согласно этому приему, спасатель встает за спиной задыхающегося, кладет руку на живот и резким движением вдавливает кулак в живот.

Ранее мы писали о том, как в Оренбургской области школьница отрезала чужому коту голову, чтобы сделать украшение. Инцидент произошел в Медногорске. По словам свидетеля происшествия, в один из дней к нему подошла девочка и попросила пакет, но у него его не оказалось. Тогда она отошла к газону и стала усердно чем-то заниматься. Увиденное шокировало прохожего.